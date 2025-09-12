الشيخ القطان: العدو الإسرائيلي لا يلتزم بميثاق ولا بعهد

لفت رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان، الشيخ أحمد القطان، إلى أنّ “العدو الإسرائيلي يعربد في لبنان جوًّا وبرًّا وبحرًا، ويعتدي ويستبيح كل الأراضي اللبنانية”، وتساءل: “أين السيادة التي ينادي بها البعض؟ أليس هذا سؤالًا يُطرح؟”.

جاء كلام الشيخ القطان خلال لقاء سياسي نظّمه القطاع الأول في حزب الله – شعبة صحراء الشويفات، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، في مجمع الإمام زين العابدين (ع).

وأشار الشيخ القطان إلى أن “الوحدة واجب شرعي على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وعلينا أن نتمسك بها انطلاقًا من قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، خصوصًا بعد ما رأيناه في دولة قطر”، لافتًا إلى أن “العدو الإسرائيلي لا يلتزم لا بميثاق ولا بعهد”.

وأضاف الشيخ القطان “العدو يريد أن ينتهك حُرُمات كل بلداننا العربية والإسلامية. اليوم قطر، وغدًا الإمارات، وبعد غد السعودية… كل دولة عربية معرّضة لاستباحة أرضها من قِبل هذا العدو الصهيوني”.

وختم الشيخ القطان بالقول “نحن في لبنان ندفع ضريبة أننا نريد أن نحمي بلدنا وندافع عنه ونحافظ على قوته في مواجهة أي اعتداء خارجي. هم لا يريدون لنا أن نكون أقوياء. ونحن نُقدّر ونُثمّن عاليًا ما قدّمه حزب الله في لبنان، وما قدّمته المقاومة في آخر حرب خاضتها إسنادًا لغزة ودفاعًا عن لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام