العدو الإسرائيلي يجدد الاعتداء على السيادة اللبنانية

جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، منتهكًا سيادته، وإعلان وقف إطلاق النار، والقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار صباح الجمعة أن “الطيران المُسيَّر الصهيوني أطلق صاروخًا على مقربة من أحد المنازل في بلدة عيتا الجبل جنوب لبنان”.

بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها “بإصابة شخصين بجروح في الغارة من مُسيَّرة صهيونية على بلدة عيتا الجبل”.

من جهة ثانية، أفاد مراسل المنار “بإصابة صياد بشظيّة قنبلة ألقتها مُحلّقة معادية قرب مركبه صباح اليوم مقابل شاطئ الناقورة جنوب لبنان”.

كما ذكر مراسل المنار أن “مُحلّقة صهيونية ألقت قنبلة صوتية على بلدة يارين جنوب لبنان”.

وتأتي الاعتداءات الصهيونية بعد سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها العدو الإسرائيلي، يوم الخميس، على عدة مناطق جنوبية وبقاعية.

المصدر: موقع المنار