الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 10:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    العدو الإسرائيلي يجدد الاعتداء على السيادة اللبنانية

      جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، منتهكًا سيادته، وإعلان وقف إطلاق النار، والقرار الدولي رقم 1701.

      وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار صباح الجمعة أن “الطيران المُسيَّر الصهيوني أطلق صاروخًا على مقربة من أحد المنازل في بلدة عيتا الجبل جنوب لبنان”.

      بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها “بإصابة شخصين بجروح في الغارة من مُسيَّرة صهيونية على بلدة عيتا الجبل”.

      من جهة ثانية، أفاد مراسل المنار “بإصابة صياد بشظيّة قنبلة ألقتها مُحلّقة معادية قرب مركبه صباح اليوم مقابل شاطئ الناقورة جنوب لبنان”.

      كما ذكر مراسل المنار أن “مُحلّقة صهيونية ألقت قنبلة صوتية على بلدة يارين جنوب لبنان”.

      وتأتي الاعتداءات الصهيونية بعد سلسلة من الاعتداءات التي نفّذها العدو الإسرائيلي، يوم الخميس، على عدة مناطق جنوبية وبقاعية.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      محافظ طولكرم: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من ألف مواطن ونطالب بتدخل دولي

      محافظ طولكرم: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من ألف مواطن ونطالب بتدخل دولي

      العدوان الصهيوني على غزة يتواصل…

      العدوان الصهيوني على غزة يتواصل…

      العمليات الفلسطينية في قلب الكيان.. المجد لـ”الكارلو” والسكين

      العمليات الفلسطينية في قلب الكيان.. المجد لـ”الكارلو” والسكين