العدوان الصهيوني على غزة يتواصل…

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ707، عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المُجوَّعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أميركي، وصمت دولي، وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي السياق، قالت مصادر فلسطينية: “استشهد العديد من المواطنين جرّاء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الجمعة”، وتابعت أن “طائرات الاحتلال شنّت غارة على مدينة غزة صباح اليوم، في حين أطلقت مسيّرات إسرائيلية من نوع كواد كوبتر النار في منطقة النفق شمالي مدينة غزة”، وأضافت: “فجّرت قوات الاحتلال روبوتًا مفخخًا بين المنازل السكنية في محيط بركة الشيخ رضوان في مدينة غزة”.

وأفادت المصادر “بإصابة عدد من المواطنين جرّاء قصف مسيّرة إسرائيلية خيمة نازحين بمحيط المستشفى في دير البلح وسط القطاع”، وأشارت إلى أن “طائرات الاحتلال شنّت فجر الجمعة غارة وسط خان يونس”، وتابعت: “شنّت طائرات الاحتلال غارة منتصف الليل على محيط مفترق الجلاء مع العيون في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة”، وأضافت أن “قوات الاحتلال قصفت منتصف الليل محيط عيادة الدرج وسط مدينة غزة”.

وتشنّ قوات العدو الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلّفت حتى الآن 64,718 شهيدًا، بالإضافة إلى 163,859 جريحًا، وأكثر من 9,000 مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام