سلسلة اعتداءات صهيونية على الجنوب والبقاع..

واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، منتهكا سيادته وإعلان وقف إطلاق النار والقرار الدولي رقم 1701.

ومساء الخميس، اعتدى طيران العدو الإسرائيلي على بلدة كفردونين في جنوب لبنان، حيث استهدف دراجة نارية، ما أدى إلى سقوط عدة جرحى.

وبالسياق، قال مراسل قناة المنار إن “العدوان على كفردونين أدى إلى إصابة جنديين من الجيش اللبناني، صودف مرور آليتهما بمكان الغارة”.

بدوره، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان في بيان له أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة كفردونين، أدت إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، نفذ طيران العدو غارة على دراجة نارية بين بلدتي عين بعال والزرارية في جنوب لبنان، أدت إلى ارتقاء شهيد.

كما شن الطيران الحربي الصهيوني عدة غارات على منطقة الشعرة في جرود بلدة النبي شيت، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي فوق السلسلتين الشرقية والغربية، كذلك تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية في الجنوب إلى عدد من الغارات، تزامنًا مع انتهاك العدو أجواء المدن والقرى في قضاءي صور والنبطية.

وفي بلدة عيترون الحدودية، ألقت مُحلّقة معادية قذيفة على حفّارة كانت تعمل على إزالة ركام منازل مدمّرة.

وفي تطور لافت، أقدم جيش العدو الإسرائيلي على تفجير مبنى لمدرسة مخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة عيتا الشعب الحدودية.

وتأتي الاعتداءات يوم الخميس بعد غارات معادية نفذها العدو يومي الاثنين والثلاثاء، أسفرت عن ارتقاء خمسة شهداء، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

المصدر: موقع المنار