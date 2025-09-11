الخميس   
    دولي

    روسيا تندد بالضربات الإسرائيلية في قطر وتعتبرها انتهاكًا يقوّض جهود السلام

      نددت وزارة الخارجية الروسية بالضربات التي نفذها الكيان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت، الثلاثاء، مسؤولين في حركة حماس، معتبرة إياها “انتهاكًا صارخًا” للسيادة القطرية وللقانون الدولي.

      وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الضربات تمثل “عملًا يهدف إلى تقويض الجهود الدولية” للسلام، ويؤدي إلى “تصعيد جديد” في الشرق الأوسط.

      ومساء الأربعاء، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأوضحت الوزارة أن لافروف أكّد مجددًا “إدانته الشديدة لهذا العمل العدواني”، معتبرًا إياه “اعتداء غير مقبول على سيادة قطر وسلامة أراضيها”.

      وأضاف البيان أن لافروف ندّد بـ”الخطر الجسيم الذي تشكّله تصرفات الكيان الإسرائيلي”، والتي “تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط”.

      المصدر: أ.ف.ب.

      الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الدوحة

      اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد خرق مسيّرات روسية المجال الجوي لبولندا

      رئيس وزراء قطر: نتنياهو يجب أن يُقدَّم للعدالة ونبحث الرد على “التصعيد” الإسرائيلي مع الشركاء الإقليميين

