الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الإعلام الأمريكي يسلط الضوء على العدوان الإسرائيلي في الدوحة: “إسرائيل” استهدفت أحد حلفائنا

      سلط الإعلام الأمريكي الضوء على العدوان الإسرائيلي على قيادة حركة حماس في الدوحة، مشيرًا إلى أن المستهدف هو حليف الولايات المتحدة، دولة قطر.

      وفي هذا السياق، ذكّرت صحيفة واشنطن بوست بأن قطر، التي تستضيف آلاف الجنود الأمريكيين، تبذل جهودًا للوساطة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

      من جهته، أفاد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC بأن إدارة ترامب تلقت إخطارًا من إسرائيل قبل الهجوم مباشرة.

      وانتقدت السيناتور جين شاهين، العضوة الديمقراطية البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الضربة الإسرائيلية في الدوحة، واصفةً إياها بأنها غير مفيدة، مؤكدة أن الولايات المتحدة أمامها فرصة حقيقية في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت شاهين: “من المؤسف أن إسرائيل قصفت الدوحة، أحد حلفائنا”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      حماس تؤكد فشل الاحتلال في اغتيال وفدها المفاوض بالدوحة

      حماس تؤكد فشل الاحتلال في اغتيال وفدها المفاوض بالدوحة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 9\9\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 9\9\2025

      حزب الله: العدوان على الدوحة يؤكد بشكل قاطع أن هذا الكيان ‏لا يريد تفاوضًا ولا حلًا

      حزب الله: العدوان على الدوحة يؤكد بشكل قاطع أن هذا الكيان ‏لا يريد تفاوضًا ولا حلًا