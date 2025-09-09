الإعلام الأمريكي يسلط الضوء على العدوان الإسرائيلي في الدوحة: “إسرائيل” استهدفت أحد حلفائنا

سلط الإعلام الأمريكي الضوء على العدوان الإسرائيلي على قيادة حركة حماس في الدوحة، مشيرًا إلى أن المستهدف هو حليف الولايات المتحدة، دولة قطر.

وفي هذا السياق، ذكّرت صحيفة واشنطن بوست بأن قطر، التي تستضيف آلاف الجنود الأمريكيين، تبذل جهودًا للوساطة من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

من جهته، أفاد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC بأن إدارة ترامب تلقت إخطارًا من إسرائيل قبل الهجوم مباشرة.

وانتقدت السيناتور جين شاهين، العضوة الديمقراطية البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الضربة الإسرائيلية في الدوحة، واصفةً إياها بأنها غير مفيدة، مؤكدة أن الولايات المتحدة أمامها فرصة حقيقية في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت شاهين: “من المؤسف أن إسرائيل قصفت الدوحة، أحد حلفائنا”.

المصدر: موقع المنار