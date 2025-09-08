فنزويلا تعبئ 25 ألف جندي على الحدود في تصعيد جديد مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تعبئة 25 ألف عنصر من القوات المسلحة في المناطق الحدودية مع كولومبيا وعلى السواحل البحرية، في خطوة تُعد تصعيدًا جديدًا للأزمة مع الولايات المتحدة، التي نشرت سفنًا حربية قرب المياه الإقليمية الفنزويلية.

وقال مادورو في رسالة نشرها مساء الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أمرت بنشر 25 ألف رجل وامرأة من قواتنا المسلحة الوطنية البوليفارية المجيدة”، مؤكّدًا بذلك تصريحات وزير دفاعه، فلاديمير بادرينو لوبيز.

وأشار الرئيس إلى تعزيزات في ما يُعرف بـ”منطقة السلام الثنائية” على الحدود مع كولومبيا، وكذلك على الساحل الكاريبي حيث تقع أكبر مصافي النفط في البلاد، بالإضافة إلى الساحل الشرقي، لا سيما في دلتا أماكور الواقعة على الحدود مع غويانا. وأضاف: “الهدف الرئيسي من هذه التعبئة هو الدفاع عن السيادة الوطنية وأمن البلاد والكفاح من أجل السلام”.

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإسقاط الطائرات الفنزويلية التي قد تُشكل تهديدًا لانتشار القوات البحرية الأمريكية في المنطقة، والتي وصفها البيت الأبيض رسميًا بأنها جزء من عملية مكافحة المخدرات.

وأشارت مصادر داخل إدارة ترامب إلى أنها لا تستبعد شنّ هجمات على الأراضي الفنزويلية ضد منشآت يُعتقد أنها تابعة لعصابات المخدرات.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد هجومًا للقوات البحرية الأمريكية على قارب محمّل بالمخدرات انطلق من فنزويلا متّجهًا إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وُصِفوا بـ”إرهابيي المخدرات”، وفق تصريح ترامب.

وتضم القوات المسلحة الفنزويلية نحو 123 ألف عسكري، إلى جانب 220 ألف عنصر ميليشيا، معظمهم استُدعي فعليًا ومن المتوقع أن يتم تعبئتهم في الأيام المقبلة، بحسب ما أفاد به مادورو.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي قد أعلن الأحد عن زيادة التعبئة بهدف نشر 25 ألف جندي إضافي.

المصدر: أ.ف.ب.