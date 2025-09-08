شهيد وإصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال في مخيم جنين

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى إسلام عبد العزيز نوح مجارمة (١٤ عاماً) وإصابة آخرين بحالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وبينت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى مخيم جنين لتفقد منازلهم في المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين واقتادتهم إلى ثكنة عسكرية داخل أحد المنازل في منطقة “طلوع الغبز” في مخيم جنين.

وينفذ جيش الاحتلال عدوانا متواصلا على مخيم جنين منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 40 مواطناً وتسبب في نزوح قرابة 22 ألف مواطن قسرا، بعد أن أجبرهم الاحتلال على مغادرة منازلهم، ويمنع عودتهم إليها.

كما هدم الاحتلال أكثر من 600 منزل بشكل كامل داخل المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام