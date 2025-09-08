الإثنين   
    تقارير مصورة

    الطفل حمزة الرباعي ينجو وحيدًا من مجزرة استهدفت خيمة عائلته غرب غزة

    وحش اليتم والجوع يلتهمان طفولة غزة.

    تقرير: نرجس الحاج حسن الديراني 

    المصدر: موقع المنار

