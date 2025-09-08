اعتقالات واقتحامات وهدم ممتلكات.. الاحتلال يواصل عدوانه على مدن وبلدات الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابًا من مدينة طولكرم، بالتزامن مع حملة مداهمات طالت عددًا من المنازل. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصطفى شيخ حسين أبو عساف، عقب مداهمة منزله في الحي الجنوبي من المدينة.

وشهدت طولكرم فجرًا انتشارًا مكثفًا لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة، خصوصًا في الأحياء الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، حيث نصبت الحواجز الطيارة وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات الركاب. كما داهم جنود الاحتلال عددًا من المنازل والبنايات السكنية بعد خلع أبوابها وتفتيشها وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني، عرف منها عمارات الحطاب وناصيف وحرب، ومنزل المواطن محمد الصافي، حيث استجوبت قوات الاحتلال نجله المحامي مؤمن، وزوجة ابنه المعتقل حمزة، الصحفية منى شواهنة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ225 على التوالي، ولليوم الـ213 على مخيم نور شمس، وسط حصار مشدد وتعزيزات عسكرية وتهجير قسري لعدد من العائلات في الأحياء المحاذية للمخيمين.

اقتحامات في جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عدة بلدات جنوب جنين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دخلت بلدة سيريس برفقة جرافة عسكرية، كما اقتحمت بلدات ميثلون ومسلية وانتشرت في شوارعهما.

وفي بلدة الجديدة، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيس بالسواتر الترابية وقطعت الطريق بينها وبين قرى صير وسيريس وميثلون، كما أقامت حاجزًا عسكريًا وسط البلدة ودققت في هويات المواطنين.

إلى ذلك، واصل الاحتلال منذ ساعات الفجر اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، حيث داهم عددًا من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية. وأعلنت مديرية تربية جنوب جنين تعليق الدوام في مدارس البلدات والقرى التي تشهد اقتحامات، وهي قباطية، ميثلون، عنزا، الجديدة، صانور، صير، ومسلية، وتأجيله إلى يوم الخميس حفاظًا على سلامة الطلبة.

اعتقالات في الخليل وقلقيلية ومناطق أخرى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مواطنين بينهم امرأة من محافظة الخليل. وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم: محمود سعيد دعيس ونضال حريز من مدينة الخليل، وعايد الدعاجنة ونجله علي من بلدة يطا جنوب الخليل، والمواطنة يمامة إبراهيم حسن الهريني.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية جيت، وهو عدنان أكرم السدة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، وانتشرت في الحارة الغربية ومنطقة البيادر، وتجولت في الشوارع قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

اما في بلدة بيتونيا غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سامر الشيوخي فجر اليوم بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

هذا، واعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من محافظة بيت لحم بعد اقتحام عدة بلدات. فقد داهمت بلدة بيت فجار واعتقلت محمد جبر القواسمة (50 عامًا) لإجبار نجله جبر على تسليم نفسه، كما داهمت منازل تعود لعائلات طقاطقة. وفي قرية حوسان غرب بيت لحم، اعتقلت محمد فادي سباتين (30 عامًا)، بعد مداهمة منزله، وفتشت منزل المواطن تيسير محمود زعول. كما داهمت قوات الاحتلال منزلًا في بيت جالا دون أن يبلغ عن اعتقالات هناك.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد عبد القادر قاسم (39 عامًا) من مخيم الفارعة جنوب طوباس، عقب مداهمة منزله.

اعتداء مستوطنين في نابلس

أصيب مواطن خلال هجوم لمستوطنين على قرية أوصرين جنوب نابلس، حيث لاحق المستوطنون الأهالي واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة أحدهم برضوض، كما حطموا زجاج ثلاث مركبات وألحقوا أضرارًا بها. ويأتي هذا بعد إصابة مواطن آخر بالرصاص الحي مساء أمس خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال على البلدة نفسها.

هدم ممتلكات في نابلس واخطار في القدس

هدمت جرافات الاحتلال بركسين زراعيين وأربعة خزانات مياه وحمامًا متنقلًا في خربة الطويل جنوب نابلس، تعود للشقيقين يوسف وموسى عطية بني منيه. وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن الاحتلال هدم هذه المنشآت للمرة الثالثة خلال 14 شهرًا بحجة البناء في مناطق “ج”، مؤكدًا أنها مصدر دخل للعائلة وتستخدم لتربية المواشي.

كما هدمت قوات الاحتلال عدة محال تجارية في سوق الخضار المركزي “الحسبة” ببلدة بيتا جنوب نابلس، بعد أن أجبرت أصحابها على إخلاء بضائعهم.

هذا وسلمت سلطات الاحتلال أوامر بهدم عدد من المنازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد اقتحام شارع العين وتوزيع الإخطارات على أصحاب المنازل.

أما في الأغوار الشمالية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مسكن المواطن قدري دراغمة في عين الحلوة، وشرعت بتحطيم محتوياته. وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت مسكن دراغمة ومساكن أبنائه ومنشآتهم في 21 آب/أغسطس الماضي، وتواصل منذ ذلك الوقت هدم أي خيمة يقيمها بدلًا من مساكنه المهدومة.

المصدر: موقع المنار