بلدية الكفور – النبطية: حلّ مشكلة الصرف الصحي في آبار فخر الدين

أفادت بلدية الكفور، في قضاء النبطية جنوب لبنان، في بيان لها يوم السبت، بأنه “تمّ حلّ مشكلة الصرف الصحي في منطقة آبار فخر الدين، والتي كانت تُشكّل مصدر قلق بيئي وصحي منذ فترة طويلة”.

وقال البيان إن “هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود متواصلة وتعاون فعّال بين رئيس البلدية خضر سعد، نائب الرئيس فؤاد ميلان، لجنة البيئة في البلدية، اتحاد بلديات الشقيف – النبطية، بلدية النبطية، وبلدية كفررمان”، مضيفًا أن “هذا التعاون المثمر أدى إلى تنفيذ الأعمال المطلوبة ومعالجة الخلل الحاصل في الشبكة، بما يضمن حماية مصادر المياه وصون البيئة والصحة العامة في البلدة والمنطقة المجاورة”.

وتابع البيان “تتوجّه بلدية الكفور بالشكر العميق إلى جميع الجهات التي ساهمت في هذا الجهد، وتشكر أهالي البلدة على صبرهم وتفهّمهم خلال فترة الأعمال”، وأضاف “نؤكّد مجددًا التزامنا الكامل بمتابعة كل ما من شأنه أن يُحسّن الواقع البيئي والخدماتي في كفورنا الحبيبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام