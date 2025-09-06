غارات متواصلة ومجازر جديدة… الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة على غزة لليوم الـ701

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ701، عبر القصف الجوي والمدفعي، واستهداف المجوّعين والنازحين، بدعم سياسي وعسكري أمريكي، في ظل صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وشنّت قوات الاحتلال عشرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية.

وأعلن مستشفى العودة، اليوم السبت، عن استشهاد (2) مواطنين وإصابة (17) آخرين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة في وسط القطاع.

وفي مجمع ناصر الطبي، أفادت المصادر الطبية باستشهاد (3) أشخاص كانوا ينتظرون المساعدات بنيران قوات الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد خليل عبد السلام أبو مطلق إثر إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال على خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها تجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي شرق منطقة المصدر في وسط القطاع. كما شنّ الطيران الحربي غارة جوية رابعة شرقي مدينة غزة.

وتحدثت أنباء أولية عن حدث أمني يتعرض له جيش الاحتلال داخل قطاع غزة.

وفي السياق، شنّت طائرات الاحتلال غارات جوية متفرقة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك على وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. كما فجّرت قوات الاحتلال روبوتات مفخخة لتدمير منازل المواطنين شرق بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، قبل أن تنسف عدداً من المباني السكنية في محيط المنطقة ذاتها.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المناطق الغربية لمدينة غزة، فيما أصابت طائرة انتحارية منزلاً غرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ. وأسفر قصف جوي خلف سوق الشاطئ غربي مدينة غزة عن وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي أحدث حصيلة، استشهد خمسة مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف الاحتلال منزلاً غرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

إلى ذلك، أطلقت مسيّرة صهيونية من نوع “كواد كوبتر” نيرانها شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما استمر القصف المدفعي المكثف على المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما جدّدت طائرات الاحتلال المروحية إطلاق نيرانها تجاه المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، ونفذت غارة جوية ثانية شرقي مدينة غزة، وأخرى على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

المصدر: موقع المنار