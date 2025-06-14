عربي وإقليمي

إيران: تواطؤ أميركي لا شك فيه بالضربات الصهيونية

أكدت إيران تواطؤ الولايات المتحدة الأميركية في العدوان الاسرائيلي عليها، فيما زعمت واشنطن عدم صحة ذلك وحثت طهران على المسارعة إلى إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرة بحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من “هجمات إسرائيلية أكثر عنفا” إذا لم تقدم تنازلات للتوصل إلى اتفاق.

وقالت الخارجية الإيرانية اليوم السبت، إنه “لا يمكن لأحد أن يتصور أن الكيان الصهيوني ارتكب مثل هذه الجريمة دون إذن واشنطن”.

وأضافت أن “الكيان الصهيوني تجاوز جميع خطوطنا الحمر عبر ارتكابه هذه الجريمة”، وأنه “تمنى جر الأطراف الغربية للمأزق ونجح بالتأثير على المسار الدبلوماسي”.

وأكدت الوزارة أن “الطرف المقابل جعل الحوار بلا معنى، وبالتزامن يسمح لإسرائيل باستهدافنا”.

وفي وقت سابق، اتهم السفير الإيراني بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني الكيان بالسعي إلى “قتل الدبلوماسية وتخريب المفاوضات وجر المنطقة إلى صراع واسع”، مؤكدا أن تواطؤ واشنطن “لا شك فيه”.

وقال إيرواني خلال جلسة لمجلس الأمن “على من يدعم هذا النظام الإسرائيلي، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، أن يدركوا أنهم متواطئون… فبدعمهم هذه الجرائم وتمكينها يتحملون كامل المسؤولية عن العواقب”.

ويشن العدو منذ الجمعة عدواناً همجياً على إيران مستهدفاً مواقع نووية وعسكرية وأحياء سكنية وأسفرت عن استشهاد العشرات بينهم قادة عسكريون كبار وعلماء نوويون.

وكان من المقرر عقد الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران غدا الأحد في سلطنة عمان، لكن لم يتضح إن كانت ستعقد بعد الهجوم الإسرائيلي.

المصدر: مواقع إخبارية