    لبنان

    لجنة أصدقاء الأسير سكاف انتقدت صمت الحكومة عن العدوان الصهيوني


      اعتبرت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف في بيان، أن “الصمت المطبق من الحكومة عن العدوان الصهيوني المستمر على الجنوب و أهله الصامدين بأرضهم، بات يشكل ادانة للحكومة أمام الشعب اللبناني عامة والجنوبيين خاصة”. وشددت على أن “من حق الجنوب و أبنائه على الحكومة مساندتهم و دعمهم لإعادة بناء ما دمره العدوان الصهيوني ليبقى أبناء الجنوب ثابتين في أرضهم التي يعمل جاهداً العدو الصهيوني لاحتلالها بكافة وسائله الاجرامية”.

      وحيت “الشهداء والجرحى من أبناء الجنوب والمؤسسة العسكرية الذين يسقطون جنباً الى جنب بالإعتداءات الصهيونية التي تحصل أمام مرأى العالم أجمع، مما يستدعي من الدولة اللبنانية العمل على ايجاد اطار جامع يتوحد خلفه الشعب اللبناني باستراتيجية دفاعية لحماية الوطن من الأخطار لأن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة أثبتت جدارتها بحماية الوطن”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام