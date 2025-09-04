مصر وقطر تؤكدان مواصلة العمل لوقف العدوان على غزة



أكدت مصر وقطر مواصلة العمل المشترك لوقف “العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة” ودعم الجهود الدولية لتحقيق التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفق “روسيا اليوم”.

وشددت الدولتان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، على ضرورة الحلول السياسية للأزمات في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، في القاهرة على هامش الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية.

ووفق البيان، أكد الطرفان على ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط وأواصر قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين والتطلع لمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، كما أكدا على مواصلة العمل المشترك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي سياق متصل، التقى عبد العاطي بنظيره الأردني أيمن الصفدي وأكدا الحرص على التعاون في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة. وركز الاجتماع على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد الوزيران استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان النفاذ العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، وفق بيان الخارجية المصرية.

وأكد الوزيران الرفض القاطع “للمخططات الاستيطانية غير الشرعية والممارسات غير القانونية بالضفة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني”، ورفض التصريحات الإسرائيلية حول ضم الضفة الغربية وأي خطط للتهجير.

المصدر: روسيا اليوم