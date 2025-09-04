البرتغال | رئيس الوزراء يعلن مقتل 16 شخصًا في حادث القطار الجبلي المائل ب‍لشبونة

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو، أن 16 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة جراء الحادث المأساوي للقطار الجبلي المائل في العاصمة لشبونة.

ووصف مونتينيغرو الحادث بأنه “واحدة من أعظم المآسي الإنسانية في تاريخ البرتغال الحديث”.

وأكد رئيس الوزراء، استنادًا إلى بيانات رسمية من السلطات الصحية ومعهد الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، أن الحصيلة المعلنة دقيقة حتى الآن، مشيرًا إلى أن بين الضحايا مواطنين برتغاليين وأجانب.

كما قدّم مونتينيغرو باسم الحكومة البرتغالية خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا أن الدولة ستوفر كل الدعم اللازم لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.

المصدر: يونيوز