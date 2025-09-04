بكين ترد على انتقادات أوروبية بشأن العرض العسكري

ردّت الصين، الخميس، على الانتقادات الصادرة من الاتحاد الأوروبي بشأن العرض العسكري الضخم الذي أقامته في العاصمة بكين بمناسبة مرور 80 عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي حضره كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكانت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد رأت أن مشاركة الزعماء الثلاثة تعكس مسعى لتشكيل نظام عالمي جديد يناقض القواعد الدولية المتعارف عليها ويمثل تحديًا مباشرًا للغرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون في مؤتمر صحفي إن المواقف الأوروبية اتسمت بالتحيز الأيديولوجي والتفسير الخاطئ للتاريخ، مؤكدًا رفض بكين لما اعتبرته مبالغات تُغذي التوترات بين الجانبين.

وأضاف أن مشاركة الضيوف الأجانب في الاحتفالات لا تستهدف أي طرف ثالث، وأن العلاقات التي تطورها الصين مع الدول الأخرى تهدف إلى تعزيز الاستقرار والسلام على المستوى العالمي.

المصدر: مواقع