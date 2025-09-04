الشرطة الجنائية البرتغالية تفحص موقع حادث القطار الجبلي في لشبونة

باشرت الشرطة الجنائية البرتغالية تحقيقاتها في موقع حادث مأساوي على خط القطار الجبلي “غلوريا” في العاصمة لشبونة، أحد أشهر المقاصد السياحية في البلاد، بعد أن أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة.

ويجري المحققون معاينة دقيقة لعربات القطار والبنية التحتية للمسار بهدف تحديد أسباب الحادث، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق واسع للوقوف على ملابسات الكارثة التي هزت الرأي العام البرتغالي.

وأعلنت الحكومة البرتغالية الحداد الوطني لثلاثة أيام، مؤكدة التزامها بمراجعة معايير السلامة في وسائل النقل العام. في المقابل، توافد سكان العاصمة إلى محيط موقع الحادث حاملين الورود والشموع تعبيرًا عن تضامنهم مع عائلات الضحايا.

المصدر: مواقع