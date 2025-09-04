وزير الاقتصاد الإيراني: توقيع اتفاقات اقتصادية قيمة خلال قمة شنغهاي

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، علي مدني زاده، أن زيارة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان إلى الصين أسفرت عن توقيع اتفاقات اقتصادية قيمة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مجموعة عمل مشتركة تتابع حاليًا تنفيذ هذه الاتفاقات.

وأوضح مدني زاده أن الاتفاقات تشمل مجالات واسعة في التجارة والاستثمار والتمويل، وقد أحيلت إلى مجموعات عمل متخصصة لدراسة تفاصيلها، مؤكدًا أن نتائج الزيارة تبعث على التفاؤل، كما تم اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن زيارة الرئيس بزشكيان إلى الصين هدفت إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع التعاون الإقليمي، ووفرت فرصًا جديدة لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية لإيران مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وكان الرئيس بزشكيان قد سافر في 31 آب/أغسطس الماضي إلى الصين على رأس وفد للمشاركة في قمتي منظمة شنغهاي للتعاون و”شنغهاي بلس”، بمشاركة قادة ومسؤولين من أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة إدارة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية (توانير)، مصطفى رجبي مشهدي، إن التعاون الوثيق مع الشركات الصينية بدأ في مجالات جعل التجهيزات وأدوات الغاز ذكية، بالإضافة إلى التخزين والتكنولوجيات ذات الصلة، مع تفعيل بعض خطوط الإنتاج داخل إيران.

وشدد رجبي مشهدي خلال اجتماع مشترك مع ممثلي الشركات الحكومية والخاصة الصينية على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجالات الطاقات المتجددة والتخزين الكهربائي ومحطات الضخ التخزيني، داعيًا إلى تطوير التعاون الفني ونقل الخبرات الحديثة إلى إيران.

وأشار إلى الخطوات الإيرانية الجادة لتوسيع الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن أحد المتطلبات الأساسية لتطوير الطاقات المتجددة هو الاستفادة من التخزين الكهربائي، بالإضافة إلى أهمية توسيع محطات الضخ التخزيني على نطاق واسع ومنوع لضمان استدامة شبكة الكهرباء الإيرانية.

وأكد أن شركته حاولت في العديد من المشروعات السابقة نقل الخبرات إلى البلاد بجانب استيراد التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة لمجموعات خبراء الطرفين وتبادل الخبرات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون.

من جانبها، أبلغت الشركات الصينية خلال الاجتماع عن وجود اتفاقيتين فعالتين مع إيران، تشملان مشروعًا بقدرة 1500 ميغاواط وحزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار، مؤكدة حرص الصين على توسيع التعاون المشترك في مجال الطاقة وتمويل المشاريع الجديدة.

وشارك في الاجتماع عدد من الشركات المصنعة لتجهيزات نقل القدرة والبطاريات الداخلية، بهدف التخطيط لنقل الخبرة الفنية وتوسيع التعاون التقني بين الجانبين.

المصدر: وكالة ارنا