النفط يتراجع والذهب يترقب.. أسبوع حاسم للأسواق العالمية

تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق مع تباين أداء الأصول المختلفة هذا الأسبوع، فقد واصلت أسعار النفط هبوطها مع انتظار قرار مهم من تحالف «أوبك+» بشأن زيادة محتملة في الإنتاج، بينما خسر الذهب جزءاً من مكاسبه القياسية بفعل عمليات جني الأرباح، وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

وفي العملات، يواجه الدولار ضغوطاً متزايدة بفعل مؤشرات ضعف سوق العمل الأميركي، ما عزز رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة قريباً، أما في أسواق الأسهم، فقد تلقت المؤشرات الأميركية دعماً من حكم قضائي لصالح «غوغل»، في حين هوت أسهم «بي واي دي» الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر بعد خفض مستهدفات المبيعات.

وتعكس هذه التطورات مزيجاً من الضبابية حول الطلب العالمي والنمو الاقتصادي، مقابل توقعات متزايدة بتيسير نقدي من البنوك المركزية الكبرى، وهو ما يضع المستثمرين أمام تحديات متزايدة في إدارة المخاطر خلال الفترة المقبلة.

النفط تحت الضغط قبل اجتماع «أوبك+»

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، مع هبوط خام برنت إلى 67.14 دولار للبرميل، وسط توقعات بأن يبحث تحالف «أوبك+» زيادة جديدة في الإنتاج خلال أكتوبر تشرين الأول 2025، في محاولة لتعزيز الحصة السوقية رغم الضغوط السعرية.

الذهب يتراجع بعد ذروة قياسية

انخفض الذهب 0.3% إلى 3546 دولاراً للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 3578 دولاراً، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح وترقب بيانات الوظائف الأميركية، التي قد تدفع الفيدرالي إلى بدء خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

الدولار يتراجع بفعل بيانات العمل الأميركية

تعرض الدولار الأميركي لضغوط بعد بيانات أظهرت تراجع فرص العمل في يوليو تموز 2025 إلى أدنى مستوى في 10 أشهر، ما عزز الرهانات على خفض الفائدة، وتراجع مؤشر الدولار إلى 98.17 نقطة، فيما استقر اليورو عند 1.165 دولار.

«بي واي دي» تهوي بعد خفض المستهدفات

تراجعت أسهم «بي واي دي» الصينية 2.7% في هونغ كونغ إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2025، بعدما خفضت الشركة مستهدف مبيعاتها لعام 2025 بما يصل إلى 16% إلى 4.6 مليون سيارة، في إشارة إلى تباطؤ النمو في أكبر سوق للسيارات الكهربائية.

التكنولوجيا تقود صعود نيكاي الياباني

استعاد مؤشر نيكاي زخمه بعدما دعمت أسهم التكنولوجيا المعنويات في السوق، مع صعود أسهم شركات مثل «فوجيكورا» و«أدفانتست» و«سوفت بنك»، مقتدية بمكاسب قطاع التكنولوجيا في وول ستريت.

مكاسب وول ستريت بدعم حكم لصالح «غوغل»

أنهى مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 جلسة الأربعاء على ارتفاع بدعم مكاسب أسهم «ألفابت»، بعد حكم قضائي يسمح لغوغل بالاحتفاظ بالسيطرة على كروم وأندرويد، كما عززت توقعات خفض الفائدة التفاؤل في السوق الأميركية.

المصدر: سي ان ان