فلسطين | شهداء في غارات متواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة

يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، مخلفا شهداء وجرحى، موازاة مع تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية للجيش الإسرائيلي، حيث نشرت مشاهد لاستهداف آليات في جباليا ضمن عمليات “عصا موسى”.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال في سلسلة غارات إسرائيلية متلاحقة على منازل وخيام النازحين في أحياء الصبرة والشيخ رضوان والنصر وتل الهوا بمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية إن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية على منزل بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بوجود عدد من المفقودين بين ركام المنزل الذي قصفته طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيه دون سابق إنذار.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين في حي النصر غربي مدينة غزة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الشهيد والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي في المدينة.

كما قال مصدر بمستشفى شهداء الأقصى إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الحكر بدير البلح وفي مخيم المغازي وسط القطاع.

مواجهة الاحتلال



من جانبه، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن قوات الاحتلال فجرت “روبوتا” مفخخا بين المنازل شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأضاف المركز أن آليات الاحتلال تطلق النار باتجاه منازل المواطنين في محيط حي الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

في سياق آخر، نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لاستهداف آليات إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

وأظهرت المشاهد 3 من مقاتلي القسام وهم يخرجون من أحد البيوت المدمرة لاستهداف دبابة ميركافا وناقلة جند في شارع الغباري.

المقاومة تطلق عمليات “عصا موسى”



وكانت المقاومة أعلنت إطلاق عمليات “عصا موسى”، وقالت إنها جاءت ردا على “عربات جدعون 2″ التي أطلقتها إسرائيل لاحتلال مدينة غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و746 شهيدا على الأقل، و161 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

