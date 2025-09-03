الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 22:32
    عربي وإقليمي

    العدو الإسرائيلي يهدم مئذنة مسجد في بلدة دورا بالضفة المحتلة

    هدمت قوات العدو الإسرائيلي، الأربعاء، مئذنة مسجد في بلدة دورا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

    وقال مدير أوقاف بلدة دورا، ساهر الدراويش، إن “قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت، الأربعاء، أطراف بلدة دورا جنوب الخليل وشرعت في عملية هدم مئذنة قيد الإنشاء”.

    ولفت الدراويش إلى أن “العمل في بناء المئذنة بدأ قبل نحو عام، في حين أن المسجد مبني قبلها”.

    وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، هدم جيش العدو الإسرائيلي منزلين لفلسطينيين في بلدة الخضر جنوب الضفة الغربية المحتلة.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

