وزراء الدفاع والداخلية والأشغال تفقّدوا المعابر الشمالية واطّلعوا على إجراءات مغادرة السوريين

جال وزراء الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسّامني، يرافقهم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، على المعابر الحدودية في شمال لبنان، لتفقّد أوضاعها والاطّلاع على الإجراءات المتخذة لمغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل السوري.

وشملت الجولة معابر العريضة، العبودية، والبقيعة، حيث تم الاطّلاع على التدابير المتّخذة لتنظيم عودة النازحين السوريين. واستمع الوفد إلى شرح عن آلية التسجيل والعبور، مؤكّدًا “تسهيل الإجراءات ضمن الأطر القانونية والأمنية، ومراعاة البُعد الإنساني، مع التشديد على التعاون بين الجيش والأجهزة المعنية لضمان عودة منظّمة”.

واستُكملت الجولة في ثكنة النقيب الشهيد سيمون شاهين – شدرا، حيث اجتمع الوفد بقائد وضبّاط القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود، وفوج الحدود البرية الأول، واطّلعوا على شرح مفصّل عن المهمات والإجراءات العملانية لتعزيز الأمن وضبط الحدود.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام