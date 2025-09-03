هيئة ممثلي الأسرى والمحررين تتقدم بدعوى قضائية ضد القاضي الذي أطلق سراح العميل محي الدين حسنة

أكدت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أنها تتابع قضية إطلاق سراح العميل محي الدين حسنة، بعد التحرك الأسبوع الماضي ضد هذا القرار من قبل أحد القضاة، وبناءً على وعد الهيئة بملاحقته أمام التفتيش القضائي وفي كل محفل قضائي يمكن ملاحقته فيه.

وقالت الهيئة في بيان لها إن وكيلها، المحامي غسان المولى، تقدم بدعوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد القاضي الذي اكتفى بمدة توقيف العميل حسنة، بعد أن كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد حكمته بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا.

وأضافت الهيئة أن هذه الدعوى تأتي في سياق استكمال ملاحقة كل من يحاول تبرير خيانة العملاء أو تقديم العمالة للعدو كوجهة نظر، داعيةً عوائل الشهداء والجرحى إلى رفع الدعاوى وملاحقة الفاعلين نصرةً لجراحهم ودماء شهدائهم، وحفاظًا على الوطن المقاوم ذو السيادة والكرامة.

المصدر: موقع المنار