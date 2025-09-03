موجة احتجاجات في القدس المحتلة للمطالبة بصفقة تبادل أسرى

يشهد الكيان الإسرائيلي موجة احتجاجات متصاعدة للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، بدأت صباح اليوم الأربعاء في مدينة القدس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بقيادة عائلات الجنود الإسرائيليين المختطفين، للضغط على حكومة الاحتلال للتوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن أبنائهم.

وأشعل المتظاهرون النيران في حاويات القمامة المحيطة بمنزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما اندلعت النيران في سيارة متوقفة في الشارع، فيما تحصن بعض المحتجين على سطح المكتبة الوطنية، وانطلق موكب احتجاجي إلى وسط المدينة.

وفي الوقت ذاته، تستعد الشرطة لمنع إغلاق الطريق السريع رقم 1، وسط تحذيرات من احتمال تصعيد المظاهر الاحتجاجية.

وذكرت هيئة البث التابعة للكيان الإسرائيلي أن المتظاهرين أضرموا النار في محيط منزل نتنياهو، في رسالة ضغط تدعو إلى وقف الحرب والتقدم نحو تسوية تشمل صفقة تبادل أسرى.

وفي السياق ذاته، نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة تظاهرة صباح اليوم أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر، حيث طالبت بوقف خطط الحكومة الرامية لاحتلال مدينة غزة، والتوجه بشكل عاجل نحو إبرام صفقة تبادل تضمن إعادة أبنائهم.

كما توجه موكب من المركبات إلى القدس على الطريق السريع رقم 1، ضمن التحركات الاحتجاجية المستمرة للمطالبة بإبراز صوت المحتجين والضغط للتوصل إلى حلول لقضية المختطفين. ومن المتوقع أن تستمر المظاهرات طوال اليوم في جميع أنحاء القدس، مع تركيزها على المنطقة المحيطة بمنزل نتنياهو للضغط عليه بشأن قضية الجنود المختطفين.

وأعلن منظمو الاحتجاجات أن موكب السيارات سيتوجه إلى القدس طوال اليوم، مع توقع حدوث اضطرابات وازدحامات في شوارع المدينة نتيجة المسيرات والمظاهرات المتزامنة.

وصرحت الشرطة التابعة للاحتلال بأن مجموعة من المشاركين في احتجاجات “غفعات رام” انتهكت النظام العام بتسلق سطح أحد المباني، معرضين أنفسهم للخطر، ولم يمتثلوا لتعليمات رجال الشرطة المتواجدين في الموقع. وأضافت الشرطة أن المتظاهرين قاموا بأفعال استفزازية، حيث علقوا لافتات وأشعلوا قنبلة دخان، فيما سمحت قوات الشرطة وحرس الحدود للمحتجين بالتواجد في الساحة القريبة من المبنى بشكل آمن.

وأوضحت الشرطة أنه تم تكليف ضابط بتوزيع لافتة على المشاركين الذين صعدوا إلى السطح، لحثهم على النزول والإخلاء، في محاولة لتهدئة الموقف وضمان سلامة الجميع.

المصدر: عرب 48