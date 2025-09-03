الجهاد الإسلامي: اعتقال رئيس بلدية الخليل وتصاعد اعتداءات المستوطنين تصعيد خطير

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إقدام قوات الاحتلال على اعتقال رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، يمثل تصعيداً خطيراً، في ظل ما تكشفه وسائل الإعلام العبرية عن مشاريع مشبوهة تهدف إلى الاستفراد بالمدينة وفصلها عن محيطها، ضمن مخططات ضم الضفة المحتلة، بدعم كامل من الإدارة الأميركية.

وأضافت الحركة أن تكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، برعاية رسمية من حكومة الاحتلال، وأداء طقوس تلمودية في ساحاته، يشكل استفزازاً خطيراً لمشاعر المسلمين واعتداءً صارخاً على حرمة المكان المقدس.

واعتبرت الحركة أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزرائه بشأن “حسم الصراع” في الضفة وغزة عبر تصعيد العدوان، تمثل إهانة صريحة للمجتمع الدولي الذي يقف منقسماً بين العجز والتواطؤ.

وفي السياق ذاته، حيت الحركة عمال الموانئ في مدينة جنوة الإيطالية على موقفهم الشجاع في نصرة الشعب الفلسطيني، كما وجهت التحية إلى المشاركين في “أسطول الصمود” المتوجه إلى سواحل غزة لمحاولة كسر الحصار المفروض عليها، محملةً الحكومات والمؤسسات الدولية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

وشددت الجهاد الإسلامي على أن هذا التصعيد غير المسبوق للسياسات العدائية للاحتلال يضع الحكومات العربية، خصوصاً المطبعة منها، أمام حقيقة فشل مسار التسوية، الذي استغله الاحتلال لتكريس هيمنته، بينما يواصل سياسة الإذلال بحق الأنظمة والشعوب العربية.

وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني لا خيار أمامه سوى مواصلة الصمود والمقاومة والدفاع عن أرضه وكرامة أمته، في ظل رفض الاحتلال لجميع المبادرات.

ودعت الحركة الأمة العربية والإسلامية إلى الارتقاء لمستوى التحديات التي تفرضها حكومة الاحتلال، بدعم مباشر من الإدارة الأميركية التي توفر له كل أشكال الغطاء السياسي والمادي.

المصدر: موقع المنار