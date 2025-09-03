“اليونيفيل” تصف اعتداء الاحتلال عليها جنوب لبنان بـ “الأخطر” منذ بدء سريان اتفاق وقف النار

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ألقت صباح يوم أمس الثلاثاء أربع قنابل بالقرب من القوات التابعة لها “أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق”، حسب بيان صادر عن “اليونيفيل”.

ورأى البيان أن “هذا الهجوم يُعدّ من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتها منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي”.

وفي التفاصيل، أوضح البيان أنه “سقطت قنبلة واحدة على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيّرات وهي تعود الى جنوب الخط الأزرق”.

وكان جيش العدو الإسرائيلي “قد أُُبلغ مسبقاً عن أشغال لليونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرقي بلدة مروحين”، حسبما أكد البيان، مشيراً إلى أنه “حرصاً على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس”.

هذا وشدد البيان على أن “أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليهم، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن”، حسب تعبير البيان.

المصدر: موقع المنار