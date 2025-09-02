الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وحدة الأنشطة الإعلامية تطلق شعار مناسبة ولادة الرسول الأعظم وأسبوع الوحدة الإسلامية: “أمّة واحدة”

      أطلقت وحدة الأنشطة الإعلامية شعار مناسبة ولادة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلّم) وحفيده الإمام الصادق (عليه السلام) وأسبوع الوحدة الإسلامية تحت عنوان “أمّة واحدة”.

      تكتسب هذه المناسبة هذا العام طابعًا استثنائيًا، نظرًا للتحديات الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية، ولصادفها مرور ألف وخمسمئة عام على الولادة المباركة لرسول الرحمة (صلى الله عليه وآله وسلّم).

      ويستند الشعار إلى قوله تعالى: «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» (الأنبياء: 92، المؤمنون: 52)، حيث كرّرت الآيتان الكريمتان كلمة “أمة” للتأكيد على أن الوحدة بين المسلمين ليست خيارًا بل واجبًا إلهيًا، وأن توحيد الجهود لمواجهة الشقاق والانقسام ضرورة لتعزيز قوة الأمة وحفظ أمنها.

      وتوضح التأكيدات الكثيرة في الآيتين أن الوحدة بين المسلمين مفتاح قوة الأمة وصمام أمانها، ما يجعل السعي لتحقيقها مسؤولية دينية واجتماعية على جميع أفراد الأمة.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      طائرة MQ9 تحلق في أجواء الجنوب بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية في أكثر من منطقة

      طائرة MQ9 تحلق في أجواء الجنوب بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية في أكثر من منطقة

      وزير الداخلية تفقد مكتب مكافحة المخدرات المركزي في رأس بيروت: ضبط 125 كلغ من الكوكايين عبر سفينة وصلت إلى ميناء طرابلس من البرازيل

      وزير الداخلية تفقد مكتب مكافحة المخدرات المركزي في رأس بيروت: ضبط 125 كلغ من الكوكايين عبر سفينة وصلت إلى ميناء طرابلس من البرازيل

      الرئيس عون: الدولة لن تبنى إلا بسواعد أبنائها

      الرئيس عون: الدولة لن تبنى إلا بسواعد أبنائها