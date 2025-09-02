طائرة MQ9 تحلق في أجواء الجنوب بالتزامن مع اعتداءات إسرائيلية في أكثر من منطقة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها للأراضي اللبنانية واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني من العام الماضي.

وأفاد مراسل “المنار” بأن طائرة أمريكية من نوع MQ9 تحلق على ارتفاعات متوسطة منذ صباح اليوم، وشوهدت فوق عدد من البلدات في عمق الجنوب اللبناني.

وحلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف في أجواء عدد من البلدات الحدودية، فيما أطلقت قوات العدو من موقع رويسات العلم رشقات نارية باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.

وأشار مراسلنا إلى أن طائرة معادية ألقت قنبلة صوتية في محيط أحد مراكب الصيد مقابل شاطئ الناقورة، بالتزامن مع إطلاق عدد من قذائف الإنارة في أجواء المنطقة نفسها. كما أُلقيت قنبلة على حفارة في بلدة يارون بعد أن ألقى العدو قذيفة مضيئة بين بلدتي رميش ويارون.

ولفت مراسل المنار إلى سقوط طائرة إسرائيلية معادية قرب حفارة في بلدة ميس الجبل بعد أن ألقت قنبلة في المكان نفسه، في حين أُلقيت قنبلة صوتية انفجرت في أجواء بلدة مركبا.

وفي تطور على الأرض، تقدمت أمس دبابتان من طراز “ميركافا” وآلية عسكرية إسرائيلية من موقع جبل الباط المستحدث داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الغابة بمحاذاة سهل مارون الراس. وذكر مراسل المنار أن الجيش اللبناني، عبر اليتين و”فان”، توجه إلى المنطقة لتوثيق الخرق الإسرائيلي.

المصدر: موقع المنار