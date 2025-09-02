قطر: اتصالات لاستئناف مفاوضات غزة بنموذج مختلف

قال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتصالات يجريها الوسطاء للعودة إلى مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود “نموذج مختلف”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح الأنصاري: “هناك اتصالات لمحاولة وقف العمليات (الإبادة الإسرائيلية في غزة) والعودة إلى المفاوضات، ولكن لا جديد حتى اللحظة، ولم يرد الاحتلال الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار”.

ورداً على سؤال بشأن وجود مناقشات حول صفقة شاملة، قال المسؤول القطري: “هناك اتصالات جارية للوصول إلى نموذج مختلف، ولن أخوض في التفاصيل، ولكننا منفتحون على كل الأفكار”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، العرض المطروح على الطاولة حتى الآن هو الذي وافقت عليه حركة حماس بشكل غير رسمي، وهناك تبادل أفكار للبحث فيما يمكن إنجازه”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن تلويح الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة يشكل “تهديداً وابتزازاً وعدم رغبة بالسلام”.

وأوضح الأنصاري أن خطة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة تضع الجميع أمام التهديد، بمن فيهم المحتجزون الإسرائيليون، مضيفاً: “ما نراه على أرض الواقع هو المزيد من القتل والمزيد من التوسع”، وأنه “ليس لدى الوساطة سوى التواصل مع الأطراف الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لقبول الصفقة ووقف إطلاق النار”.

المصدر: مواقع