جشي: تسليم السلاح يكشف لبنان أمنياً… وعلى الحكومة التراجع

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين جشي، أن “تسليم السلاح يندرج في سياق كشف لبنان أمنياً أمام العدو الصهيوني المتغطرس والمتجبر”، معتبراً أن الجيش اللبناني “غير قادر على تنفيذ مهمة حماية لبنان لوحده”.

ولفت جشي في كلمة ألقاها في صور، إلى أن الجيش “بحاجة إلى التسلّح وإلى القرار السياسي” كي يستطيع تنفيذ مهمته، مشيراً إلى “العلاقة الممتازة” التي تربطه بالحزب والتي يُعبَّر عنها بـ”وحدة الحال”.

وعن قرار الحكومة بتجريد المقاومة من سلاحها، شدد جشي على أنه “لولا وجود هذه المقاومة لما كان هناك مؤسسات في هذا البلد ولما كان لدى المسؤولين كراسٍ يجلسون عليها ويتخذون القرارات، وكنا ما زلنا نقبع تحت الحِراب الإسرائيلية ولكان أتباع أرييل شارون ما يزالون في القصر الجمهوري”، داعياً إياها إلى “التراجع عن القرار الخطيئة لأنه يكشف لبنان أمنياً في المرحلة الأولى، ويكشفه عسكرياً واقتصادياً لاحقاً، ويخوّل العدو بالتدخل في كل الشؤون اللبنانية صغيرة كانت أو كبيرة، ويمنحه الفرصة للسيطرة الكاملة على مفاصل البلد ومؤسساته بحجة منع إدخال السلاح للمقاومة”.

وإذ أشار إلى مضيّ قرابة التسعة أشهر على وقف إطلاق النار، فيما لا تزال عمليات القتل والتدمير مستمرة، تساءل جشي: “هل استطاعت الدولة بعلاقاتها الديبلوماسية واتصالاتها أن تردع العدوان الإسرائيلي رغم أنها تتمتع اليوم بأفضل العلاقات مع أميركا والمجتمع الدولي؟”، مضيفا “على ماذا سنراهن نحن؟ على الوسيط الأميركي أم على ما يسمى بالمجتمع الدولي، أم على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة؟”.

وأسف جشي لمسارعة الحكومة اللبنانية إلى “الموافقة على ورقة مندوب الوصاية الأميركية في حين أن إسرائيل لم توافق”، مخاطباً إياهم بالقول “هذه فرصتكم للتراجع ولحفظ ماء وجهكم، ونحن وإياكم قادرون على حماية البلد وبنائه والتعاون والعيش سوياً”.

المصدر: موقع المنار