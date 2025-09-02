ترامب: استمرار الحرب في غزة يضرّ بـ “إسرائيل”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن استمرار الحرب في غزة يضر بـ “إسرائيل”، مؤكداً أنها ستُضطر إلى إنهائها قريباً.

وفي مقابلة مع موقع “دايلي كولر”، أوضح ترامب أن “إسرائيل” “فقدت نفوذها التقليدي في واشنطن”، مشيراً إلى أنها كانت سابقاً تملك تأثيراً كبيراً على الكونغرس، لكنها لم تعد كذلك.

وأضاف أن “إسرائيل” قد تربح الحرب عسكريًا، لكنها تخسر في الرأي العام، وهو ما يضرّ بها، على حد تعبيره.

كما قال إنه “لا أحد فعل لإسرائيل أكثر مما فعله هو لها”، بما في ذلك الضربات الأخيرة على إيران التي استهدفت مواقع نووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران و”تل أبيب”.

يشار إلى أن “إسرائيل”، المدعومة من إدارة الرئيس ترامب، تواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 203 آلاف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر: مواقع إخبارية