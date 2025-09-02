الذهب عند مستوى قياسي والدولار تحت الضغط

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء فيما بقي الدولار قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع، في حين صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، أبرزها تقرير الوظائف الأميركية يوم الجمعة.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يخفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر، مع تسعير احتمال 89% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، لكن بيانات هذا الأسبوع ستساعد المستثمرين على تحديد ما إذا كان البنك قد يتجه إلى خفض أكبر.

ويركز المتعاملون على تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، الذي تسبقه بيانات حول الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص، لتقديم صورة أوضح حول سوق العمل الذي بات محور النقاشات السياسية النقدية.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الأميركية لشهر أغسطس آب في 11 سبتمبر أيلول، أي قبل أسبوع من اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي.

المصدر: سي ان ان