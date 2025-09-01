3 جرحى برصاص العدو الإسرائيلي في طمون بالضفة المحتلة

أُصيب 3 فلسطينيين بجروح، مساء الإثنين، برصاص جيش العدو الإسرائيلي في بلدة طمون جنوب طوباس، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر “الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان له أن “طواقمه تعاملت مع 3 إصابات داخل سيارة، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليهم في بلدة طمون”.

ولفت البيان إلى أن “من بين الإصابات: إصابة بشظية رصاص حي في الرأس، وأخرى بالرصاص الحي في الكتف، وثالثة بالرصاص الحي في الأرجل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى”.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالرصاص الحي مركبة إسعاف خلال محاولتها الدخول إلى المنطقة التي اقتحمها الجيش، لتقديم الإسعاف للمصابين”.

بدورها، قالت مصادر فلسطينية إن “المصابين هم أب وأبناؤه، أُصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام طمون”، وذكرت أن “قوة إسرائيلية خاصة حاصرت منزلًا في البلدة، وأطلقت الرصاص الحي نحوه، دون توفّر معلومات إضافية عن مصير سكانه”، ولفتت إلى أن “تعزيزات عسكرية من 6 آليات اقتحمت البلدة، وحاصرت المنزل المستهدَف”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام