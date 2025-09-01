الإثنين   
    عربي وإقليمي

    مستوطنون صهاينة يُحرقون أراضي زراعية في بلدة سعير بالضفة المحتلة

    أحرق مستوطنون صهاينة، مساء الإثنين، أراضيَ زراعية في بلدة سعير، شمال شرق الخليل، في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

    وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستعمرين من مستوطنة أصفر اقتحموا وادي سعير وأحرقوا عشرات الدونمات المزروعة بالكرمة واللوزيات والزيتون، تعود ملكيتها لعائلتَي الشلالدة والطروة وغيرهما”.

    واعتبرت المصادر أن “اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال المتواصلة تهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم لصالح التوسّع الاستيطاني”، ولفتت إلى أن “الاعتداءات تتكرّر من مستوطنتَي أصفر وكودوفيم، وتتضمّن سرقة عشرات رؤوس الأغنام”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

