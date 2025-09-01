الإثنين   
   01 09 2025   
   8 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    6 شهداء بقصف للعدو الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة

    استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر، يوم الإثنين، في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

    وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح خطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة”.

    ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ العدو الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وقد خلّفت هذه الإبادة الصهيونية أكثر من 63,557 شهيدًا و160,660 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9,000 مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

    مواضيع ذات صلة

    مستوطن صهيوني يدهس طفلة فلسطينية جنوب الخليل في الضفة المحتلة

    مستوطن صهيوني يدهس طفلة فلسطينية جنوب الخليل في الضفة المحتلة

    بزشكيان وبوتين يؤكدان أهمية تطبيق اتفاق شامل طويل الأمد لتعزيز العلاقات بين إيران وروسيا

    بزشكيان وبوتين يؤكدان أهمية تطبيق اتفاق شامل طويل الأمد لتعزيز العلاقات بين إيران وروسيا

    عامان من الحرب بلا نتائج.. تسريبات من جيش العدو تكشف الفشل

    عامان من الحرب بلا نتائج.. تسريبات من جيش العدو تكشف الفشل