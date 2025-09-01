6 شهداء بقصف للعدو الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة

استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر، يوم الإثنين، في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح خطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد عبد الله عزام في حي الصبرة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ العدو الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، وقد خلّفت هذه الإبادة الصهيونية أكثر من 63,557 شهيدًا و160,660 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 9,000 مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام