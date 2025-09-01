مستوطن صهيوني يدهس طفلة فلسطينية جنوب الخليل في الضفة المحتلة

دهس مستوطن صهيوني، مساء الاثنين، طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 10 سنوات في بلدة السموع، جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح فوق المتوسطة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الطفلة جرى نقلها بواسطة إسعاف الاحتلال إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، داخل الأراضي المحتلة، لتلقي العلاج”.

يُشار إلى أن شهر تموز/يوليو الماضي شهد 466 اعتداءً صهيونيًا في الضفة المحتلة، وقد تركزت الاعتداءات في: رام الله 126 اعتداء، الخليل 103 اعتداءات، نابلس 83 اعتداء وبيت لحم 39 اعتداء.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام