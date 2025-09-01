بزشكيان وبوتين يؤكدان أهمية تطبيق اتفاق شامل طويل الأمد لتعزيز العلاقات بين إيران وروسيا

التقى رئيسا إيران وروسيا، مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين، على هامش قمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، حيث شدّد الجانبان على أهمية تطبيق اتفاق شامل طويل الأمد وأثره في توسيع العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين خلال اللقاء: “في مستهل حديثنا، أرجو منك نقل أطيب التحيات وأجمل التمنيات إلى آية الله الخامنئي”. وأضاف: “روسيا وإيران على اتصال مستمر بشأن مختلف جوانب جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني”.

من جانبه، أشار بزشكيان إلى أن التبادل العلمي والأكاديمي يمكن أن يقرب روسيا وإيران من بعضهما البعض، مؤكداً أهمية متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين.

وأوضح بوتين أن حجم التبادلات التجارية بين روسيا وإيران في النصف الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 11.4%، مضيفاً أن عدد الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في روسيا في تزايد مستمر، حيث تضاعف عددهم ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ويبلغ حالياً 9110 طلاب.

وأكد بوتين أن “العلاقات بين إيران وروسيا ودية ومليئة بالفرص متعددة الأبعاد”، فيما لفت بزشكيان إلى أن “الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة يمكن أن تزيد من هذه التفاعلات وتوسعها بين البلدين”.

المصدر: وكالة ارنا