ايطاليا | تظاهرة حاشدة تزامنا مع مهرجان البندقية السينمائي تُطالب بوقف الإبادة و التركيز على وضع غزة

شهدت مدينة البندقية الإيطالية يوم السبت، تظاهرة حاشدة بمشاركة آلاف الأشخاص على هامش فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، تنديدا بـ حرب الابادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، و التواطؤ الدولي مع الاحتلال الاسرائيلي، في محاولة لتحويل الأضواء من الأحداث السينمائية إلى المأساة الإنسانية الجارية.

وانطلقت المسيرة، التي نظمتها جماعات سياسية يسارية في شمال شرق إيطاليا، في ساعات المساء المبكرة على بعد كيلومترات قليلة من مقر المهرجان الذي يستضيف نجوم هوليوود مثل جورج كلوني وجوليا روبرتس وإيما ستون.

سارالمحتجون ببطء نحو مدخل المهرجان في منطقة ليدو البحرية، رافعين الأعلام الفلسطينية وهاتفين ” أقفوا الإبادة” و”حرروا فلسطين”، وذلك بالتزامن مع العرض الأول العالمي للفيلم الهوليوودي “فرانكنشتاين” بالقرب من المكان.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “أنتم جميعاً جمهور يشاهد الإبادة الجماعية” و”أوقفوا تجويع غزة” و”إسرائيل تجوع الأطفال حتى الموت” و”اسمحوا بدخول المساعدات”، في رسالة مباشرة للمجتمع الدولي وصناع السينما على حد سواء.

وطالب المشاركون الدول الاوروبية بوقف امداد الاحتلال الاسرائيلي بالسلاح الذي يقتل فيه المدنيون الفلسطينيون، وأكدوا أن على صناعة السينما استخدام منصتها العامة في البندقية – أقدم مهرجان سينمائي في العالم – لتسليط الضوء على الوضع في غزة.

وقال الطالب الإيطالي جيونا: “من الأساسي أن نكون هنا في هذه التظاهرة لأن هذه القضية تمسنا عن قرب. منذ عامين تقريباً ونحن نشهد هذه الإبادة الجماعية، وأعتقد أن في حدث مثل هذا، حيث تحتل السينما الصدارة وتعطى الأولوية والأهمية، فإنها تشكل وسيلة في غاية الأهمية لفهم ما يحدث حولنا”.

واعتبر أنّ : “السينما هي سياسة، إنها الشيء الأهم؛ كل فعل، كل مشهد نعرضه، كل فيلم، كل لقطة تحمل قيمة أخلاقية ومعنوية، يجب أن تجعلنا نتساءل عن حاضرنا”.

من جهتها، قالت الناشطة فرانكا بوليا: “نعتقد أنه من المهم تركيز الاهتمام على القضايا الحاسمة حقاً في هذه اللحظة، لأنه من المتناقض تقريباً أن يكون هناك موكب على السجادة الحمراء بينما في غزة يستمر حدوث ما يحدث. لذا، من المهم أن تسلط الأضواء حيث يجب أن تُسلط حقاً”.

كما انتقدت المتحدثة باسم منظمي الاحتجاج، مارتينا فيرغنانو، “التواطؤ الدولي للحكومات الغربية، التي تلطخت أيديهم بالدماء لأن الأسلحة من دولنا تُرسل إلى إسرائيل”. ودعت إلى “وقف إرسال الأسلحة واتخاذ مواقف حقيقية”.

يأتي هذا في وقت كانت حرب غزة واحدة من أبرز نقاط النقاش في المهرجان، وذلك بسبب رسالة مفتوحة تدين الحكومة الإسرائيلية وتطالب المهرجان بالإدانة العلنية للحرب. وقد جمعت الرسالة، التي صاغتها مجموعة تسمى “البندقية من أجل فلسطين”، أكثر من 2000 توقيع من محترفي السينما، بينهم مخرج “فرانكنشتاين” غييرمو ديل تورو.

وكانت المخرجة المغربية مريم توزاني قد رفعت لافتة على السجادة الحمراء يوم الجمعة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، قائلة إنه “من الأساسي أن نسمع أصواتنا”.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل عرض فيلم “صوت هند رجب” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي يدور أحداثه في غزة، ضمن المسابقة الرئيسية.

