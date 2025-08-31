العراق | الشيخ الخزعلي يعزي باستشهاد رئيس حكومة التغيير في اليمن ويؤكد الموقف الثابت مع المقاومة

قدّم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي “خالص التعازي والمواساة إلى سماحة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي، وإلى الإخوة أنصار الله، والشعب اليمني الشقيق، والأمة الإسلامية، باستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء المجاهد الكبير أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه المجاهدين الذين ارتقوا إثر عدوان غادر شنّته طائرات الكيان الغاصب على العاصمة صنعاء”.

الشيخ الخزعلي اعتبر في تدوينة عبر منصة “إكس” أنّ “هذه الجريمة النكراء تمثل انتهاكًا سافرًا لكل قيم السماء والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية”، مشددًا على أنّ “العدوان الصهيوني يعكس وحشية متطرفة في سفك دماء الأبرياء دون أي وازع دولي”.

وأكد أن “الموقف الثابت هو الوقوف والتضامن الكامل مع المقاومة اليمنية التي واجهت العدوان ببسالة وشجاعة وقدّمت أغلى التضحيات وأعز الشهداء نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم”.

ودعا الشيخ الخزعلي الأمة العربية والإسلامية إلى “التوحّد بوجه طغيان الكيان الصهيوني ومن يقف خلفه من دول الاستكبار، مؤكّدًا أنّ الدماء الطاهرة للشهداء ستبقى مشاعل تنير للأجيال دروب الانتصار للحق على الباطل”.

وختم بالتضرع إلى الله بأن “يتغمّد الشهداء الأبرار بواسع رحمته، ويلعن الصهاينة المعتدين”، مؤكّدًا أنّ “النصر آتٍ لا محالة من عند الله”.

المصدر: وكالات