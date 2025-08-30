خريس: للوحدة الوطنية والسلم الأهلي بمواجهة العدو الإسرائيلي

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس أن “هناك كلمة فصل غدًا، وسيتم وضع النقاط على الحروف في الكلمة التي سيلقيها دولة الرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه”، داعيًا إلى “التمسك بالوحدة الوطنية ومواجهة دعاة الفتنة بالوعي والمنطق والتلاقي”.

وأشاد خريس خلال كلمة ألقاها في أسبوع المسعف في “جمعية الرسالة للإسعاف الصحي” علي حسن علاء الدين في بلدة صريفا الجنوبية، بجمعية “الرسالة الإسلامية التي قدمت ولا تزال تقدم نخبة من الشباب والمجاهدين، دفاعًا عن الجنوب”.

وأشار خريس إلى أن “هذه المرحلة من أصعب المراحل التي تمر علينا في ظل الاعتداءات المتكررة من العدو الذي استطعنا سابقًا دحره دون قيد أو شرط بفضل المقاومة ومجتمع المقاومة”، وتابع: “اليوم نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي الذي قال عنه الإمام الصدر إنه شر مطلق”.

وختم خريس “البعض يريد للحكومة اللبنانية أن تنصاع لمتطلبات العدو الإسرائيلي وكأن المطلوب منا أن نتنازل عن كل حقوقنا وأن نعود إلى الوراء مئات السنين، ولكن نقول لهم نحن لا يمكن أن ننكسر ولا أن نهزم، وقد تحدينا سابقًا الأخطار وبقينا صامدين خاصة في وجه العدو الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام