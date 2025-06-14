عربي وإقليمي

عراقجي: دعوات الدول الغربية لإيران من أجل ضبط النفس مرفوضة بالمطلق

أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في بريطانيا وأستراليا والهند، ناقش خلالها العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، معرباً عن رفض بلاده للمواقف الغربية التي وصفها بالمحرّضة.

وأكد عراقجي أن “دعوات الدول الغربية لإيران من أجل ضبط النفس مرفوضة بالمطلق”، مشدّداً على أنّ “إيران ستردّ ردّاً ساحقاً على أيّ اعتداء يستهدف أمنها القومي”.

وحذّر من تبعات استمرار السياسات الغربية الحالية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح في إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، والذي أسفر عن استشهاد قادة ومسؤولين عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

وأشار إلى أنّ “الاعتداء الإسرائيلي المجرم حرف الدبلوماسية والعملية التفاوضية عن مسارها”، مؤكداً أن “إيران كانت منخرطة في مسار تفاوضي قبل هذا التصعيد”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدوانه على إيران فجرا أمس الجمعة، حيث استهدف طهران، إضافةً إلى محافظات أصفهان، كرمانشاه، لورستان وهمدان. وجدّد عدوانه خلال اليوم على عدة مدن إيرانية.

وفي إثر العدوان، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استشهاد قائده العام، اللواء حسين سلامي، وعدد من حرّاسه وزملائه.

كذلك، استشهد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي في الجيش الإيراني اللواء غلام علي رشيد، وقائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد حاجي زاده والعالمان النوويان فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانتشي، إضافة إلى عدد من المدنيين.

المصدر: مواقع