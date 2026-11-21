عراقجي: نتنياهو يضغط باتجاه حرب جديدة على إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنّ رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، «يحاول كل يوم، من خلال طرح مؤامرة جديدة، جرّ أميركا» إلى الحرب.

وشدّد عراقجي، خلال مقابلة صحافية، على أنّه «لقد صمدنا في الحرب ولم نسمح للطرف الآخر بالانتصار. لذلك، بالتأكيد لا يمكننا في مجال الدبلوماسية القبول باتفاق نقدّم فيه النصر للطرف الآخر».

وعن ملف اليورانيوم المخصّب، قال المسؤول الإيراني: «أعتقد أنّ هناك إمكانية للتوصّل إلى صيغة لحلّ هذه المسألة»، مؤكداً أنّ «هذه المواد لن تخرج من البلاد، وأنّ هذه المخزونات ستُستخدم بما يتناسب مع احتياجاتنا، بأيّ تعريف لهذه الاحتياجات».

وقال عراقجي: «مطلبنا واضح تماماً: يجب تنفيذ الشروط السبعة التي طرحناها لفتح مضيق هرمز».

تحرّكات دبلوماسية بوساطة قطرية

في السياق، ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي، أمس، نقلاً عن مصدرين مطّلعين، أنّ كلاً من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثَي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التقيا مسؤولين قطريين كباراً في برلين، الخميس الماضي، لمناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقل الموقع عن المصدرين أنّ الاجتماع عُقد الخميس، بمشاركة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمبعوث القطري علي الذوادي.

وبحسب الموقع، فإنّ قطر تسعى منذ أسابيع إلى التوصّل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، يتيح استئناف وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، بما يحول دون تجدّد الحرب.

والأسبوع الماضي، زار رئيس الوزراء القطري واشنطن، حيث التقى ترامب ونائبه جيه دي فانس، وبحث معهما الملف الإيراني.

وفي سياق التحرّكات الدبلوماسية، زار وفد فنّي إيراني العاصمة القطرية الدوحة مطلع الأسبوع الجاري، لمواصلة المحادثات.

كما أجرى وزير الخارجية الإيراني، بدوره، زيارتين إلى باكستان وسلطنة عُمان، في إطار المساعي الرامية إلى التوصّل إلى حلّ دبلوماسي، والتقى خلال زيارته العاصمة العُمانية مسقط المبعوثَ القطري الذوادي.

إصابة مسيّرة أميركية وانفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتراض وإصابة طائرة مسيّرة أميركية من طراز «MQ-9» في أجواء مضيق هرمز، في ما أفاد بانفجار ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري عند مدخل ميناء خصب.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن الحرس الثوري أنّ منظومة دفاع جوي حديثة تابعة لقواته الجوفضائية رصدت واعترضت طائرة مسيّرة أميركية من طراز «MQ-9»، خلال مراقبة التحركات الجوية في منطقة مضيق هرمز، مؤكدةً إصابتها.

وبحسب الوكالة، فإنّ هذه الطائرة هي الثامنة والخمسون من الطراز نفسه التي تعلن إيران إسقاطها، مشيرةً إلى أنّ الحصيلة لا تزال بحاجة إلى تأكيد نهائي.

كما أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، في بيانٍ، أنّ ناقلة نفط مخالفة تعرّضت لانفجار وحريق إثر اصطدامها بألغام بحرية عند مدخل ميناء خصب.

وأضاف البيان أنّ الناقلة كانت تعتزم عبور مضيق هرمز عبر مسار غير مصرّح به، بدعم من الجيش الأميركي، مشيراً إلى أنّ مشاهد توثّق الانفجار ستُنشر خلال الساعات المقبلة.

وحذّرت القوات البحرية للحرس الثوري من أنّ تحرّكات القطع البحرية المخالفة في مضيق هرمز والخليج لا تغيب عن مراقبتها، معتبرةً أنّ اصطدام الناقلة بالألغام جاء نتيجة سلوك مسارات غير قانونية ومخالفة القوانين الناظمة للملاحة في المضيق.

في سياق متصل، نفت السلطات الإيرانية، أمس، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن تعرض جزيرة قشم جنوبي البلاد، قرب مضيق هرمز، لهجوم صاروخي أميركي إسرائيلي.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن نائب محافظ هرمزغان، أحمد نفيسي، توضيحات بشأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في الجزيرة. وقال نفيسي إنّ الأصوات ناجمة عن إتلاف ذخائر لم تنفجر خلال هجمات أميركية إسرائيلية سابقة.

ودعا المواطنين الموجودين في المنطقة إلى عدم القلق.

وكانت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية أفادت، في وقتٍ سابق أمس، بتعرض جزيرة قشم لهجوم صاروخي أميركي إسرائيلي.

المصدر: وكالات