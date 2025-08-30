السبت   
   30 08 2025   
   6 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:24
    لبنان

    باسيل: أخذتم وزارة الطاقة وتبحثون عن ملفات فساد ومهما حاولتم لن تجدوا

      جبران باسيل

      قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان، النائب جبران باسيل: “اليوم أخذتم الوزارة وتبحثون عن ملفات فساد، ومهما حاولتم لن تجدوا”، في إشارة إلى “القوات اللبنانية” التي استلم منها جو الصدي، المنتمي إليها، وزارة الطاقة والمياه في لبنان.

      وأضاف باسيل: “العالم في السدود يعتمد طريقًا من اثنين، ونحن اعتمدنا الطريقة التي يتم التوفير فيها”، وتابع: “اليوم يجب أن تجيبوا الناس العطشى: لماذا أوقفتم سد بسري؟”، وقال: “ليس لديكم جواب إلا الكذب، فيا شباب لبنان يجب أن تميزوا بين من يتحدث بالحقيقة ومن يتحدث بالكذب”.

      كلام باسيل جاء السبت خلال جولته في منطقة جزين، جنوب لبنان، وأكد باسيل أن “سد بسري هو أقل سد لجهة الكلفة في لبنان، وتبلغ تكلفته 120 مليون دولار، وهناك استملاكات بقيمة 150 مليون دولار”. وأضاف: “قيمة السد في تزويد جزين والشوف وشرق صيدا والإقليم وساحل بعبدا وعاليه، إضافة إلى بيروت، في حين أن هذه المنظومة تزود مليوني لبناني بالمياه، بكلفة حوالي المليار دولار”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

