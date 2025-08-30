رئيس أركان صنعاء يفنّد مزاعم اغتياله بظهوره في «السبعين»

بعد ساعات من نقل وسائل إعلام عبرية أخباراً عن نجاح العدو الإسرائيلي في اغتيال قادة رفيعي المستوى في حركة «أنصار الله»، ظهر عدد من هؤلاء القادة، أمس، ليؤكّدوا زيف الروايات الإسرائيلية.

ونشر ناشطون في الحركة، على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، صوراً أظهرت مشاركة رئيس أركان قوات صنعاء، اللواء محمد الغماري، الذي تحدّثت إسرائيل عن اغتياله في غارات اليوم السابق، في مسيرة شعبية مؤيّدة لقطاع غزة في ميدان السبعين، أكبر ميادين صنعاء. وأكّد ظهور اللواء الغماري ببزّته العسكرية، أن خطة الكيان البديلة لم تنجح في استهداف مركز ثقل «أنصار الله»، ومثّل رسالة واضحة إلى إسرائيل وحلفائها بأن ما لم تنجح أميركا في تحقيقه على مدى عامين، لن يكون بمتناول تل أبيب بسهولة.

وعلى مدى الساعات الماضية، اعتمد الكيان الإسرائيلي على إشاعات للتأكّد من نجاح أو فشل عدوانه الأخير ضد اليمن؛ فتارة يزعم استهداف قيادات عسكرية «حوثية»، وأخرى يتحدّث عن استهداف قيادات سياسية، محاولاً ذلك الحصول على أي معلومات، وهو ما يؤكد أن الاستهداف كان عشوائياً ولا يستند إلى إحداثيات دقيقة.

ورداً على هذه الروايات، علّق رئيس لجنة الأسرى في صنعاء، عبد القادر المرتضى، على منصة «إكس»، بالقول إنه «‏إذا رأيتم العدو الإسرائيلي يرعد ويزبد بعد الضربات، ويدّعي استهداف قيادات عسكرية وسياسية فالأمور طيبة؛ لأن هذا دليل فشل وتخبّط. فاليمن يختلف عن غيره من البلدان، لأننا في حرب منذ عشر سنوات، ولدينا تجربة كبيرة تحصّننا من الغفلة ولا قلق».

المصدر: وكالات