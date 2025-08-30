آخر التطورات.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعية لليوم الـ 694

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة يومها الـ694 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وصمت دولي، وواصل الاحتلال شن عشرات الغارات، وارتكب المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية.

وأفادت مستشفيات غزة باستشهاد العديد من المواطنين بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم السبت، جراء عدوان الاحتلال على القطاع.

وفي التفاصيل، استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية 8 شهداء بينهم 3 أطفال و40 إصابة بينهم 9 سيدات جراء قصف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع.

وفجر جيش الاحتلال 5 روبوتات بمنطقة النزلة شمالي غزة منذ فجر اليوم وحتى ساعات الصباح الأولى، وأطلقت الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار على منطقة الشارع الثالث في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد الفتى كامل عصام ماضي متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال لخيمة عائلته في مواصي مدينة رفح

وفي جباليا النزلة شمالي غزة نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم عمليات نسف مباني سكنية وفجر روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين، وواصلت قوات الاحتلال غاراتها وعمليات نسف المنازل في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفيد عن اصابة مواطن بجروح خطيرة جراء إطلاق الآليات الإسرائيلية النار العشوائي فجر اليوم تجاه خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس، واستشهاد الشاب يونس الخالدي جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وقصف طائرات الاحتلال فجر اليوم شقة تؤوي نازحين في برج شوا وحصري بحي الرمال غربي مدينة غزة ارتقى خلالها شهيد على الأقل وأصيب آخرون جراء.

وارتقى 5 شهداء وأصيب وفقد آخرون جراء قصف الاحتلال قبيل منتصف الليل منزلاً لعائلة الحافي بمخيم النصيرات وسط القطاع، عُرف منهم: براء الحافي وعبد الله فايد، وزوجته شيماء الحافي، وطفلتيهما.

الإبادة الجماعية مستمرة

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 63,025 شهيدًا و159,490 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام