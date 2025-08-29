الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:04
    دولي

    ماليزيا تدعو لتعليق عضوية كيان العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة

      دعت ماليزيا، على لسان وزير خارجيتها محمد حسن، المجتمع الدولي إلى تعليق عضوية كيان العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة وفرض عقوبات عليه، بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها هناك.

      وقال حسن إن “ماليزيا قد أثارت هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، وإنه سيجدد هذه الدعوة في الدورة المقبلة”. وأضاف: “لقد حان الوقت لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وعلى جميع الدول فرض عقوبات عليها”. وأكد أن “فرض عقوبات على إسرائيل سيعني تقييد تدفق الأسلحة إليها”.

      وأشار حسن إلى أن “المجتمع الدولي بغالبيته دعا بوضوح إلى منع تنفيذ إسرائيل خطتها في احتلال وتدمير قطاع غزة”.

      المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

      العدو الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل بالضفة المحتلة

      روسيا: ندين بشدة قرار "الترويكا الأوروبية" إعادة "فرض العقوبات" على إيران

      أسعار المحروقات في لبنان..

