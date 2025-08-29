الجمعة   
   29 08 2025   
   5 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:04
    عربي وإقليمي

    مستوطنون صهاينة يقيمون بؤرة استيطانية شرق بيت دجن بالضفة المحتلة

    أقام مستوطنون صهاينة، صباح الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة بيت دجن، جنوب شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

    وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، حسن مليحات، في بيان له الجمعة، إن “مجموعة من المستوطنين اقتحموا أراضي شرق بلدة بيت دجن، ونصبوا خيامًا كنواة لمستوطنة جديدة”.

    وأوضح مليحات أن “المستوطنين أحضروا بعض المستلزمات لإقامة المستوطنة في المكان”.

    وتُعدّ البؤر الاستيطانية، خلال العقد الأخير، إحدى الوسائل الرئيسة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، وطرد التجمعات الفلسطينية التي تعيش عليها، لصالح التوسع الاستيطاني الصهيوني.

    المصدر: فلسطين اليوم

