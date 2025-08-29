البرازيل تدرس اتخاذ إجراءات رداً على رسوم ترامب الجمركية

أمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الحكومة بدراسة ما إذا كانت الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها نظيره الأميركي دونالد ترامب على السلع البرازيلية والبالغة نسبتها 50% تستحقّ “إجراءً انتقامياً” من جانب أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

وقالت مصادر برازيلية إن “لولا أمهل وزارة التجارة والصناعة البرازيلية 30 يوماً لتحديد مدى توافق رسوم ترامب مع قانون المعاملة بالمثل الذي أقرّته برازيليا مؤخراً”، مشيرة إلى أنّه “في حال توافقها سيتم إعداد مقترحات لتدابير مضادّة من بينها خصوصاً تعليق امتيازات تجارية واستثمارات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية