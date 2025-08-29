العدوان الصهيوني يتواصل على غزة..

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ693 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل الجوعى والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وفي السياق، أكدت مصادر فلسطينية “استشهاد عددٍ من المواطنين بنيران الاحتلال منذ فجر الجمعة، بينهم العديد ممن تعرضوا لإطلاق النار قرب نقاط للتحكم بالمساعدات في جنوب وشمال القطاع”، ولفتت إلى أن “طيران الاحتلال المسير شن غارة على منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة”، وتابع “كما فجّر جيش الاحتلال روبوتات مفخخة في جباليا النزلة ومنطقة الزرقا شمال غزة”.

وقالت المصادر “واصلت آليات الاحتلال عمليات القصف المدفعي على حي الصبرة بمدينة غزة”، وأضافت “ألقت طائرات الاحتلال المسيرة قنابل في محيط منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة”، وتابعت “أطلقت مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كوبتر النار في منطقة الريس في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة”، وأشارت إلى أنه “سُمع دويّ انفجارات قوية في حيي الزيتون والصبرة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تصاعد القصف ونسف مبان”.

وأفادت المصادر أن “مدفعية الاحتلال قصفت منطقتي جباليا النزلة والبلد شمالي قطاع غزة”، وأضافت أن “مستشفى العودة بالنصيرات أعلن أنه استقبل 4 شهداء بينهم طفل و18 إصابة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين، بالقرب من مول البابا في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وقالت المصادر “استشهد مواطنان، مساء الخميس، في قصف استهدف خيمة لعائلة خفاجة خلف المحكمة الشرعية بمواصي خانيونس”، وتابعت “في غارة أخرى، استشهد 4 مواطنين جراء استهداف الاحتلال قرب محطة أبو عاصي عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع”، وأضافت “استشهد مساء الخميس 5 مواطنين وأصيب عدد آخر بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي غزة”.

وأفادت المصادر “ارتقى شهيدان وأصيب مواطن آخر في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق الأزهر غرب مدينة غزة”، وتابعت “استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فيما شنت غارة جوية على منزل وسط مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع”.

وتشن قوات العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 62,966 شهيدًا و159,266 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام